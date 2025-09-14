”N-am acceptat să fiu o marionetă”. Mircea Rednic, totul despre plecarea din Belgia

Mircea Rednic a surprins pe toată lumea, la începutul verii, când a semnat cu Standard Liege, din Belgia. Însă surpriza nu a ținut prea mult: după doar cinci meciuri, el a fost demis.

La câteva săptămâni de la plecarea din Belgia, Rednic a vorbit despre motivele despărțirii. El spune că a primit unele promisiuni când a semnat, dar ulterior acestea nu au fost respectate.

„Situația era clară înainte de semnare: Marc (n.r. Marc Wilmots – directorul sportiv al clubului belgian) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei.

Asta era teoria. În practică, însă, Marc a fost prezent la toate antrenamentele, alături de fiul său, Marten. Din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze totul. Eu sunt un antrenor care a lucrat cu jucători, cu echipe și am obținut performanțe atunci când am voie să-mi fac treaba.

E mai ușor să-l demiți pe antrenor decât să recunoști că lotul are limitele sale. De acum înainte, nu mai au niciun obstacol sau scuză pentru a putea performa”, a explicat Rednic.

Antrenorul român spune că a avut probleme în colaborarea cu Marc Wilmots, deoarece directorul sportiv al echipei nu era conștient de limitele din lot.

„Marc făcea adesea referire la perioada petrecută la echipa națională, dar eu i-aș răspunde: ”Marc, ai avut unii dintre cei mai buni jucători din lume…”

Am vrut să mă întorc la Standard, am vrut să ajut acest club, care înseamnă mult pentru mine. Dar nu am vrut și nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă”, a spus Rednic, intervievat de Dernière Heure.

