Standard Liège îi caută un înlocuitor lui Mircea Rednic. Anunțul presei din Belgia

Mircea Rednic este în pericol la Standard Liège. Antrenorul de 63 de ani a revenit în campionatul Belgiei după o perioadă în care cariera lui o luase în jos. Mutarea, una surprinzătoare, a părut de succes la început. Acum însă, Rednic pare pe muchie de cuțit.

După un start entuziasmant de campionat, Rednic a pierdut cu 3-0 ultimele două meciuri, cu Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge. Astfel, conducerea echipei se gândește la despărțirea de el.

„Din informațiile disponibile, reiese că oficialii și-au exprimat profundul dezacord față de nivelul de joc arătat atât în meciul de sâmbătă împotriva lui Cercle Brugge, cât și în alte partide, precum cea cu Dender.

Având în vedere lotul pus la dispoziția antrenorului, conducerea se așteaptă ca echipa să ofere un fotbal diferit de cel arătat până acum. E deja slăbită poziția lui Mircea Rednic? În orice caz, el nu și-a câștigat niciun atu în această perioadă, mai ales că acest eșec, venit după cel cu Union, apare într-un moment sensibil: Giacomo Angelini încearcă să finalizeze sosirea unor investitori la Sclessin.

Cu alte cuvinte, deplasarea de duminica viitoare, la OHL, va fi una crucială. În cazul unui nou pas greșit, pauza internațională ce urmează ar putea schimba rapid datele problemei la Sclessin“, au notat jurnaliștii din Belgia, de la publicația SudinfoSports.

