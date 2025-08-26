Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”

Antrenorul român Mircea Rednic este 'alegerea potrivită' pentru Standard Liège, în ciuda celor două înfrângeri severe suferite în ultimele două etape de campionat, a declarat Philippe Albert, fost fundaș important al naționalei Belgiei, într-o emisiune a radioteleviziunii belgiene RTBF.

Standard a început bine campionatul Belgiei, cu 7 puncte după primele trei etape, însă după un 0-3 pe terenul campioanei en titre Union Saint-Gilloise, a urmat un eșec la același scor, acasă, în fața lui Cercle Bruges, într-un meci în care echipa din Liège a avut trei atacanți indisponibili și a comis grave greșeli în apărare.

Philippe Albert a reacționat după ce mai mulți internauți s-au întrebat dacă Standard are nevoie de un antrenor mai modern decât Rednic.

'Ce este un antrenor modern? Cineva care lucrează cu date, nu sunt fan! Rămân convins că pentru a antrena un club mare precum Standard, ai nevoie de cineva cu experiență. Pentru mine, Rednic este alegerea potrivită. Trebuie să sperăm că această înfrângere împotriva lui Cercle este un accident de parcurs. Și că își vor reveni. (...) Se întâmplă să ai o zi proastă', a spus Albert.

Albert a fost 'foarte dezamăgit de atitudinea generală' a lui Standard în meciul cu Cercle Bruges.

'Sunt foarte dezamăgit de atitudinea generală. Poți să ai o repriză proastă așa cum li s-a întâmplat lor, dar când joci acasă pe un stadion arhiplin, trebuie să reacționezi. Și, din păcate, nu au fost destui lideri în acest meci', a comentat fostul fundaș.

