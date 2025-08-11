Rezultat mare pentru Rednic în Belgia. Pe cine a învins

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 11 August 2025, ora 00:05
Rezultat mare pentru Rednic în Belgia. Pe cine a învins
Echipa belgiană Standard Liège, pregătită de tehnicianul român Mircea Rednic, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei, Pro League.

Elevii lui Rednic au marcat primii pe Stade de Sclessin, prin Thomas Henry, care a transformat un penalti în minutul 37. După pauză, același Henry l-a găsit cu o pasă pe căpitanul Marlon Fossey și acesta a majorat avantajul gazdelor, în minutul 54.

Oaspeții au reușit să înscrie prin Arokodare, în minutul 70, dar în cele din urmă Standard Liège s-a impus cu 2-1 în fața lui Genk și echipa lui Rednic este pe locul 3, cu 7 puncte.

Rednic, ultima oară la UTA, a revenit în Belgia după șapte ani și la Standard după 12 ani.

Surpriză! Liverpool a pierdut primul trofeu, deși a cheltuit aproape 300 de milioane de euro pe transferuri
Surpriză! Liverpool a pierdut primul trofeu, deși a cheltuit aproape 300 de milioane de euro pe transferuri
Câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formația campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de...
Amical tare pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Căpitanul naționalei se pregătește de debutul în Serie A
Amical tare pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Căpitanul naționalei se pregătește de debutul în Serie A
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Șucu, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu formația franceză Rennes, într-un meci amical. În meciul disputat...
