Ce se întâmplă cu Mohamed Salah? Viitorul lui la Liverpool este incert

Aflat sub contract până în luna iunie, atacantul internaţional egiptean al echipei Liverpool, Mohamed Salah, este încă în dubiu cu privire la viitorul său la club.

Întrebat dacă există vreo veste despre viitorul său, fostul jucător de la Basel, Fiorentina, Chelsea şi Roma a răspuns simplu: „Nu”.

„Vreau ca oamenii să îşi amintească că am dat totul fanilor, oraşului, că nu am fost leneş, că am dat totul”, a declarat el, într-un interviu acordat TNT.

La 32 de ani, Mo Salah este la al optulea sezon pe Anfield, unde a ajuns în 2017.

