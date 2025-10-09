Vedeta lui Liverpool și-a calificat naționala la Cupa Mondială din America de Nord

Naționala Egiptului s-a calificat miercuri la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după edițiile din 1934, 1990 și 2018, informează AFP.

Golurile Egiptului au fost marcate de Ibrahim Adel (min. 8) și Mohamed Salah (min. 13 și 84), în meciul care s-a disputat în Maroc din cauza ineligibilității stadioanelor din Djibouti.

„Ați umplut de bucurie inimile egiptenilor”, a reacționat imediat președintele Abdel Fattah al-Sissi pe contul său de Facebook. „Doresc să adresez sincere felicitări eroilor echipei noastre naționale de fotbal cu ocazia calificării meritate la Cupa Mondială din 2026.”

Egiptul, care a terminat oficial pe primul loc în grupa A a calificărilor africane, a ajuns la un total de 23 de puncte, cu 5 puncte în fața Burkina Faso, care termină pe locul al doilea (18 puncte). Echipa lui Mohamed Salah trebuia să câștige pentru a-și asigura calificarea, indiferent de rezultatul celorlalte meciuri din etapa a noua și penultima din grupa A a zonei Africii.

Ads