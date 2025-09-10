Rezultat incredibil pentru Moldova: au pierdut cu 11-1. Ce au făcut Bosnia și Austria

Echipa națională a Norvegiei a învins marți seara, pe teren propriu, scor 11-1, echipa națională a Moldovei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. În grupa României, Austria s-a impus în deplasare, cu Bosnia, scor 2-1.

Norvegia a administrat Moldovei cea mai usturătoare înfrângere din istorie, înscriind unsprezece goluri în poarta lui Cristian Avram, goalkeeper de 31 de ani, care joacă în Azerbaidjan. Haaland și Aasgaard au marcat, împreună, nouă goluri, iar reușita moldovenilor a fost, de fapt, un autogol al norvegienilor. Moldova, condusă de antrenorul Serghei Cleșcenco, a jucat cinci meciuri în grupa I, le-a pierdut pe toate și are un golaveraj dezastru, 3-25.

În grupa României, Bosnia și Austria, principalele favorite, s-au înfruntat la Zenica. Sabitzer a deschis scorul în minutul 49, dar Džeko a egalat imediat pentru gazde. Laimer a înscris golul victoriei pentru oaspeți, care au avut un jucător eliminat, pe Wimmer, în minutul 90. Austria s-a impus cu 2-1 și are deja patru victorii din patru meciuri disputate. În fruntea clasamentului se află cu câte 12 puncte Bosnia și Austria, în timp ce România are 7 puncte, din cinci meciuri. Pentru Austria urmează meciurile din octombrie, cu San Marino și România.

Rezultate înregistrate marți în calificările pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa D: Franța – Islanda 2-1 (Mbappe 45 penalti, Barcola 62 / A. Gudjohnsen 21);

Ads

Grupa D: Azerbaidjan – Ucraina 1-1 (Makhmudov 72 penalti / Sudakov 51);

Grupa F: Ungaria – Portugalia 2-3 (B. Varga 21, 84 / Bernardo Silva 36, Cristiano Ronaldo 58 penalti, Joao Cancelo 86);

Grupa F: Armenia – Irlanda 2-1 (Spertsyan 45+1 penalti, Ranos 51 / E. Ferguson 57);

Grupa H: Cipru – România 2-2 (Loizou 29, Charalampous 76 / Drăguș 2, 18);

Grupa H: Bosnia – Austria 1-2 (Džeko 50 / Sabitzer 49, Laimer 65);

Grupa I: Norvegia – Moldova 11-1 (Myhre 6, Haaland 11, 36, 43, 52, 83, Odegaard 45+1, Aasgaard 67, 76, 79 penalti, 90+1 / Ostigard 74 autogol);

Grupa K: Serbia – Anglia 0-5 (Kane 33, Madueke 35, Konsa 52, Guehi 75, Rashford 90 penalti);

Grupa K: Albania – Letonia 1-0 (Asllani 25 penalti).

Ads