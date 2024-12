Mykhaylo Mudryk se apără, după ce a fost prins dopat: „Nu am greşit cu nimic”

Atacantul ucrainean al echipei Chelsea, Mykhaylo Mudryk, a anunţat, marţi, că o „substanţă interzisă” a fost găsită în urina sa în timpul unui test antidoping, dar a negat că ar fi încercat să se dopeze.

„Pot confirma că am fost informat că o probă (de urină) pe care am dat-o FA conţinea o substanţă interzisă”, a scris jucătorul de 23 de ani pe reţelele de socializare, declarându-se «şocat».

„Nu am folosit niciodată cu bună ştiinţă o substanţă interzisă şi nu am încălcat nicio regulă (a codului antidoping) şi lucrez îndeaproape cu echipa mea pentru a înţelege ce s-a putut întâmpla”, a adăugat el. „Ştiu că nu am greşit cu nimic şi sper să revin pe teren cât mai curând posibil”, a adăugat el, invocând «confidenţialitatea procesului» ca motiv pentru care nu a spus mai multe, în special despre substanţa în cauză.

Chelsea a confirmat că a fost informată de FA de un „rezultat anormal” în legătură cu o probă de urină furnizată de Mykhaylo Mudryk în timpul unui „test de rutină”. „Clubul şi Mykhaylo Mudryksprijină pe deplin programul antidoping al FA şi toţi jucătorii noştri, inclusiv Mykhaylo Mudryk, sunt testaţi în mod regulat”, a precizat Chelsea.

Mykhaylo Mudryk, recrutat pentru suma colosală de 100 de milioane de euro în 2023, riscă o suspendare de până la patru ani. El a avut cincisprezece apariţii pentru Chelsea în acest sezon. Ultima sa apariţie pentru Blues a fost în victoria cu 2-0 în Conference League pe terenul echipei germane Heidenheim, pe 28 noiembrie.

De atunci, însă, ucraineanul nu a mai jucat în niciunul dintre cele cinci meciuri ale echipei sale.

