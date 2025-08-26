Unde a ajuns să joace Nemanja Matic. A scris istorie la Manchester United și Chelsea

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 26 August 2025, ora 15:48
159 citiri
Nemanja Matic a semnat cu Sassuolo. Foto: X / @hotsportsrb

După rezilierea contractului cu Olympique Lyon, mijlocaşul Nemanja Matic s-a alăturat echipei Sassuolo ca jucător liber de contract.

Sârbul de 37 de ani a semnat un contract pe un an cu echipa promovată în Serie A, cu opţiunea de prelungire pentru încă un an.

După ce a jucat un an la AS Roma în 2022-2023 înainte de a se alătura echipei Rennes, Matic va juca pentru a doua oară în Italia. El părăseşte OL după un an şi jumătate şi 58 de meciuri disputate în toate competiţiile.

Cu 251 de meciuri în Premier League şi 107 apariţii în cupele europene, fostul jucător al echipelor Chelsea, Manchester United, triplu campion al Angliei, devine cel mai titrat jucător care poartă tricoul formaţiei Sassuolo.

Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită"
Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
Antrenorul român Mircea Rednic este 'alegerea potrivită' pentru Standard Liège, în ciuda celor două înfrângeri severe suferite în ultimele două etape de campionat, a declarat Philippe...
Campionul mondial din lotul lui Inter dezvăluie: „Iată ce a adus nou Cristi Chivu!"
Campionul mondial din lotul lui Inter dezvăluie: „Iată ce a adus nou Cristi Chivu!”
Cristian Chivu a început în forță noul sezon de Serie A, după ce a câștigat cu 5-0 meciul cu Torino. La finalul meciului, căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, campion mondial în 2022, a...
