După rezilierea contractului cu Olympique Lyon, mijlocaşul Nemanja Matic s-a alăturat echipei Sassuolo ca jucător liber de contract.

Sârbul de 37 de ani a semnat un contract pe un an cu echipa promovată în Serie A, cu opţiunea de prelungire pentru încă un an.

După ce a jucat un an la AS Roma în 2022-2023 înainte de a se alătura echipei Rennes, Matic va juca pentru a doua oară în Italia. El părăseşte OL după un an şi jumătate şi 58 de meciuri disputate în toate competiţiile.

Cu 251 de meciuri în Premier League şi 107 apariţii în cupele europene, fostul jucător al echipelor Chelsea, Manchester United, triplu campion al Angliei, devine cel mai titrat jucător care poartă tricoul formaţiei Sassuolo.

Ads