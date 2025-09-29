„Nu pot decât să-i felicit că au găsit un idiot să plătească atâția bani.” Cel mai criticat transfer al verii, analizat de o legendă a fotbalului

După ce l-a vândut pe Isak la Liverpool pentru 145 de milioane de euro, Newcastle a investit o parte din bani în transferul lui Nick Woltemade, de la VfB Stuttgart.

Transferul a fost unul contestat de mulți pentru că suma de transfer a fost una foarte mare, mai ales că atacantul a avut un singur sezon bun în cariera sa, ultimul.

Fostul director executiv al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, crede că Newcastle și-a luat țeapă prin transferul atacantului.

„Nu pot decât să-i felicit pe cei din Stuttgart pentru că au găsit — voi folosi ghilimele aici — un idiot care a plătit atâția bani. Pentru că noi cu siguranță nu am fi făcut asta la München!”, a spus Rummenigge.

El spune că jucătorul a fost de interes și pentru Bayern, însă interesul a scăzut imediat, ca urmare a pretențiilor exagerate ale celor de la Stuttgart:

„Voi fi sincer. Când a apărut această poveste cu Woltemade și apoi cererea din partea lui Stuttgart, eu, precum și Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen și Max Eberl, am spus: oameni buni, ajungem încet-încet la un nivel pe care pur și simplu nu-l mai consider acceptabil! Nu trebuie să îndeplinim orice cerință pentru a face pe cineva fericit – în acest caz pe finanțatorii lui VfB Stuttgart.”

