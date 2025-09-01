Presa din Italia nu l-a iertat pe Stanciu, după prestația din meciul cu Juventus: „Dezamăgitor. N-a fost niciodată în joc.”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 11:39
242 citiri
Presa din Italia nu l-a iertat pe Stanciu, după prestația din meciul cu Juventus: „Dezamăgitor. N-a fost niciodată în joc.”
Nicolae Stanciu FOTO Genoa

Genoa a fost învinsă de Juventus, scor 0-1, în a doua etapă a noului sezon din Serie A. În primul meci, echipa patronată de Dan Șucu a remizat cu Lecce, scor 0-0.

La finalul acestei partide, Nicolae Stanciu, fotbalist transferat în Serie A în această vară, a fost criticat pentru prestația sa. Ziarele italiene l-au sancționat pentru greșelile făcute la mijlocul terenului.

Reacția presei din Italia

  • Eurosport Italia (5): "Dezamăgitor. Nu și-a putut găsi locul între linii și practic n-a fost niciodată în joc. A avut o singură ocazie, dar și aia blocată de Kalulu".
  • Tuttomercatoweb (5,5): "A fost văzut mai puțin decât de obicei. A avut câteva momente în prima repriză, dar a greșit multe pase către colegi, iar fazele s-au stins".
  • GenovaToday (5,5) - "Mai implicat în joc decât Carboni, dar a făcut multe greșeli".

Nicolae Stanciu a marcat deja primul său gol la Genoa, chiar la meciul de debut, din Cupă. Este prima lui experiență într-un campionat de top. El a mai jucat la Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, WH Three Towns și Damac, înainte să ajungă în Italia.

Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală
Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală
Inter Miami a suferit o înfrângere drastică în faţa echipei Seattle Sounders duminică, în finala Leagues Cup (0-3), într-un meci care s-a încheiat în confuzie. Incapabili să...
Ce lovitură! Au scris istorie pentru Real Madrid, PSG și Manchester City, iar acum semnează și în ianuarie vin la București
Ce lovitură! Au scris istorie pentru Real Madrid, PSG și Manchester City, iar acum semnează și în ianuarie vin la București
După ce l-au demis pe Jose Mourinho, cei de la Fenerbahçe s-au pus pe transferuri. Dacă la capitolul antrenor echipa încă este în căutarea unui nume ideal, în ceea ce privește...
#fotbal extern, #Nicolae Stanciu, #genoa , #stiri Nicolae Stanciu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia luata de americani, dupa ce Sorana Cirstea a fost jefuita la New York

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci
  2. Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală
  3. Oficial: Dinamo l-a prezentat pe puștiul pe care Hagi l-a vândut în Premier League. „Regele” a încasat o avere pe el
  4. Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”
  5. Târnovanu l-a făcut praf pe arbitrul Colțescu, după CFR - FCSB 2-2: "Să mă ierte Dumnezeu! Nu există așa ceva."
  6. Presa din Italia nu l-a iertat pe Stanciu, după prestația din meciul cu Juventus: „Dezamăgitor. N-a fost niciodată în joc.”
  7. Reacție oficială după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în camera de hotel: ”Nu te putem lăsa!”
  8. Becali vrea să îl retragă pe Vlad Chiricheș: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club.”
  9. ”Popovici a scris din nou istorie!” Performanța românului, după medalia de la Mondiale
  10. Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. S-a supărat pe jucătorul ce a renunțat la ortodoxie: „Nu mai pot eu de religia lor”