Presa din Italia nu l-a iertat pe Stanciu, după prestația din meciul cu Juventus: „Dezamăgitor. N-a fost niciodată în joc.”

Genoa a fost învinsă de Juventus, scor 0-1, în a doua etapă a noului sezon din Serie A. În primul meci, echipa patronată de Dan Șucu a remizat cu Lecce, scor 0-0.

La finalul acestei partide, Nicolae Stanciu, fotbalist transferat în Serie A în această vară, a fost criticat pentru prestația sa. Ziarele italiene l-au sancționat pentru greșelile făcute la mijlocul terenului.

Reacția presei din Italia

Eurosport Italia (5): "Dezamăgitor. Nu și-a putut găsi locul între linii și practic n-a fost niciodată în joc. A avut o singură ocazie, dar și aia blocată de Kalulu".

Tuttomercatoweb (5,5): "A fost văzut mai puțin decât de obicei. A avut câteva momente în prima repriză, dar a greșit multe pase către colegi, iar fazele s-au stins".

GenovaToday (5,5) - "Mai implicat în joc decât Carboni, dar a făcut multe greșeli".

Nicolae Stanciu a marcat deja primul său gol la Genoa, chiar la meciul de debut, din Cupă. Este prima lui experiență într-un campionat de top. El a mai jucat la Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, WH Three Towns și Damac, înainte să ajungă în Italia.

