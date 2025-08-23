Stanciu a debutat în Serie A. Cum s-a descurcat

Echipa italiană Genoa, cu Nicolae Stanciu titular, a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Lecce, în prima etapă din Serie A.

Antrenorul genovezilor, Patrick Vieira, a început cu Nicolae Stanciu titular şi românul a avut câteva acţiuni bune concretizate prin şuturi periculoase la poarta adversă. În minutul 32 a şutat peste transversală, apoi a deviat un balon pentru Carboni, dar Falcone a respins în corner şutul acestuia, din minutul 42, pentru ca în minutul 82 să trimită puţin pe lângă bară, din lovitură liberă. Stanciu a fost înlocuit în minutul 87 şi Genoa – Lecce a fost 0-0.

Pentru prestația sa, Stanciu a primit, conform Flashscore, nota 7.0. Doar cinci jucători, din 32, au luat peste 7.0.

Într-un alt meci al etapei, campioana Napoli a dispus de Sassuolo, în deplasare, scor 2-0, prin golurile marcate de McTominay, în minutul 17, şi De Bruyne, min. 57.

