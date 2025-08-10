Amical tare pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Căpitanul naționalei se pregătește de debutul în Serie A

Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Șucu, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu formația franceză Rennes, într-un meci amical.

În meciul disputat pe Roazhon Park, gazdele au deschis scorul în minutul 21, prin Mousa Tamari, pentru ca în minutul 73 Djaoui Cisse să facă 2-0 pentru Rennes.

Antrenorul italienilor, Patrick Vieira, a început partida cu un unsprezece în care Stanciu a fost titular, iar în minutul 76 tehnicianul francez l-a trimis în teren pe Leo Ostigard, jucător împrumutat de Genoa chiar de la Rennes.

Minutul 78 a adus primul gol al italienilor, marcat de Ruslan Malinovskyi, iar în minutul 90+2 Ostigard a dat lovitura, egalând pentru oaspeți și scorul final a fost Rennes – Genoa 2-2.

