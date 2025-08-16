Stanciu, magistral! Gol fantastic marcat la debutul pentru Genoa

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 16 August 2025, ora 08:59
910 citiri
Stanciu, magistral! Gol fantastic marcat la debutul pentru Genoa
Nicolae Stanciu FOTO Genoa

Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obținută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formației Vicenza, în Cupa Italiei.

Nicolae Stanciu a fost utilizat ca titular de antrenorul Patrick Vieira în meciul din Cupa Italiei dintre Genoa și Vicenza. Echipa patronată de Dan Șucu a deschis scorul în minutul 40, prin Valentin Carboni, iar în primul minut suplimentar din repriza întâi, Benassai (Vicenza) a înscris în propria poartă, dublând avantajul genovezilor.

Stanciu a făcut 3-0 în minutul 54, cu un gol superb, din voleu, și a ieșit de pe teren în minutul 80, schimbat cu Venturino.

Genoa s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Vicenza și s-a calificat în 16-imile Cupei Italiei.

