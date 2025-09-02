Transfer cu peripeții. A semnat cu Bayern Munchen, deși a fost trimis înapoi după ce a făcut vizita medicală

Atacantul internațional senegalez Nicolas Jackson a fost împrumutat, luni, de Chelsea la Bayern München pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare, după o încurcătură de peste 48 de ore și mai multe răsturnări de situație.

Bayern și Chelsea au ajuns vineri la un acord pentru un împrumut pe un sezon și o opțiune de cumpărare. Nicolas Jackson, în vârstă de 24 de ani, a sosit sâmbătă la prânz la München pentru a efectua vizita medicală, dar clubul londonez s-a răzgândit, o schimbare ca urmare a accidentării atacantului său Liam Delap.

Directorul sportiv al Bayernului a declarat sâmbătă seara că trebuie să-l trimită pe Jackson înapoi la Londra, dar jucătorul și anturajul său au rămas la München în speranța găsirii unei soluții pozitive.

Odată cu revenirea lui Marc Guiu la Chelsea, împrumutat de la Sunderland, Chelsea a acceptat în cele din urmă împrumutul la Bayern.

Suma tranzacției nu a fost dezvăluită, dar potrivit mass-media germană și engleză, Bayern a plătit 16,5 milioane de euro pentru acest an de împrumut și va trebui să adauge 65 de milioane de euro dacă dorește să activeze opțiunea de cumpărare la sfârșitul sezonului 2025/26 și un contract de cinci ani până în 2031, activare care va deveni obligatorie în anumite condiții (în special un număr mare de meciuri jucate, potrivit Bild).

Jackson s-a alăturat echipei Chelsea în vara anului 2023, unde a evoluat pe postul de atacant central (30 de goluri și 12 pase decisive în 80 de meciuri).

Titular în echipa națională a Senegalului, el va lipsi câteva săptămâni pentru Cupa Africii Națiunilor din Maroc, care se va desfășura între 21 decembrie și 18 ianuarie (trei etape din Bundesliga între 9 și 18 ianuarie).

