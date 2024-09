Fotbalist agresat de fanii echipei pentru că a purtat tricoul rivalei Bayern Munchen VIDEO

Niklas-Wilson Sommer, fundaş dreapta al clubului german Nürnberg (divizia a doua), a postat duminică pe contul său de Instagram urmele unei agresiuni pe care tocmai o suferise.

Atacul din partea propriilor fani a urmat publicării unei fotografii în care apărea purtând tricoul rivalei din Nürnberg, Bayern München.

Suporterii clubului său şi-au exprimat deja furia faţă de jucătorul în vârstă de 26 de ani în timpul meciului de sâmbătă de pe teren propriu cu Magdeburg, în special prin afişarea de diverse bannere.

„Unul dintre jucătorii noştri a fost agresat fizic sâmbătă seara. Prin faptul că au pândit la uşa lui în prima parte a serii, apoi l-au atacat fizic câteva ore mai târziu în noapte, fanii au depăşit toate graniţele. Clubul nu va accepta niciodată atacurile fizice asupra jucătorilor. Clubul condamnă acest comportament în termenii cei mai fermi posibili. Este absolut incompatibil cu valorile FCN”, a precizat clubul.

O anchetă a fost deschisă duminică seara. Echipa din 2. Bundesliga a anunţat că va lua măsuri legale împotriva suporterilor vinovaţi.

🚨 Shocking video in Germany! 🇩🇪🤢

Nuremberg reserve player Niklas-Wilson Sommer was attacked by his club's ultras for posting a photo wearing a Bayern Munich jersey! 😱😱😱 pic.twitter.com/B76NDf0rNr