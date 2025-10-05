Fost mare fotbalist, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore

Fostul internațional mexican Omar Bravo, cel mai bun marcator din istoria clubului Chivas Guadalajara, a fost arestat sâmbătă în Mexic, în statul Jalisco, fiind suspectat de agresiune sexuală asupra unei minore, a anunțat procuratura, citată de lequipe.fr.

Bravo, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat într-o suburbie a orașului Guadalajara, în urma unei plângeri depuse de o presupusă victimă. El este acuzat de agresiune sexuală gravă asupra unei minore și va fi dus în fața instanței.

Magistratul a declarat că dispune de dovezi potrivit cărora fostul mijlocaș ofensiv „ar fi abuzat de o adolescentă în repetate rânduri în ultimele luni” și îl suspectează că ar fi „comis acte similare” și în trecut.

Fostul mijlocaș ofensiv și-a început cariera în 2001 la Chivas, unde este cel mai bun marcator din istorie (132). A participat la Cupa Mondială din 2006 din Germania, marcând două goluri. A jucat apoi, printre altele, la Deportivo La Coruña (Spania), Tigres de Monterrey, Kansas City (MLS), dar și la două cluburi rivale ale Chivas, Atlas și Universidad.

