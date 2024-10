Răsturnare de situație în cazul de dopaj al lui Paul Pogba. A primit vestea, după ce a fost suspendat inițial patru ani

Paul Pogba a primit o veste mare. Suspendat pentru dopaj, acesta a primit o reducere a pedepsei. Inițial, el a fost suspendat pentru patru ani.

Jucătorul lui Juventus a aflat însă că suspendarea i-a fost redusă la 18 luni. Astfel, în martie 2025, acesta va putea reveni pe teren. Cel ce a făcut anunțul a fost jurnalistul Fabrizio Romano.

🚨 Paul Pogba will be back to action in 2025, confirmed!

His 4 year drug ban has been reduced to just 18 months, as @MailSport reported.

Pogba can start training with Juventus in January and then he will be allowed to play official matches by March. pic.twitter.com/THBX9JeXzR