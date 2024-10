Cazul Paul Pogba: TAS a publicat motivarea deciziei prin care i-a redus suspendarea francezului la 18 luni pentru dopaj

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a publicat motivarea cu privire la decizia luată în cazul de dopaj al lui Paul Pogba, după ce, încă de vineri seara se anunţase că interdicţia de patru ani a fost redusă la 18 luni, scrie DPA.

TAS a menţionat că i-a admis parţial apelul jucătorului pe baza dovezilor care indicau că ingestia "nu a fost intenţionată şi că a fost rezultatul unei erori de prescriere a unui medic din Florida".

"Cazul lui Paul Pogba a fost susţinut de mai mulţi experţi, iar o mare parte din probele furnizate de Pogba nu au fost contradictorii. Comisia TAS a stabilit, totuşi, că Pogba nu e lipsit total de vină deoarece este jucător profesionist şi trebuie să acorde o mai mare grijă şi precauţie medicamentelor pe care le ia", a justificat TAS decizia de reducere a pedepsei.

Aşa cum se ştie, francezul Paul Pogba, jucătorul lui Juventus Torino, va putea reveni pe teren mai devreme decât se aştepta, la începutul anului 2025, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus sancţiunea pentru dopaj de la patru ani la 18 luni.

"Putem confirma decizia: doar 18 luni de suspendare care au început din data de 11 septembrie 2023. Vom prezenta şi motivaţia deciziei în perioada următoare", a declarat vineri seara un oficial al TAS.

Mijlocaşul francez a postat, pe reţelele de socializare, o fotografie a sa alături de o clepsidră, sugerând o numărătoare inversă până la momentul în care va putea juca din nou.

"În sfârşit, coşmarul s-a încheiat (...) Această perioadă a fost extrem de grea pentru mine deoarece am muncit atât de mult şi dintr-o dată totul a fost pus sub semnul întrebării", a menţionat acesta.

Paul Pogba, suspendat patru ani pentru dopaj, anunţa încă din luna februarie că va face apel la TAS şi susţinea că nu a luat niciodată "cu bună ştiinţă sau deliberat" produse dopante.

Mijlocaşul în vârstă de 30 de ani, campion mondial în 2018, testat pozitiv la testosteron în august 2023, a fost condamnat la patru ani de suspendare de către tribunalul antidoping italian.

"Am fost informat de decizia Tribunalului Naţional Antidoping şi consider că verdictul este incorect", scria atunci internaţionalul francez (91 de selecţii, 11 goluri) pe contul său de Instagram. "Sunt trist şi şocat că tot ce am construit în cariera mea de profesionist mi-a fost luat. Când voi fi eliberat de restricţii legale, întreaga poveste va deveni clară, dar nu am luat niciodată cu bună ştiinţă sau deliberat suplimente care ar încălca reglementările antidoping", adăuga el.

"Ca sportiv profesionist, nu aş face niciodată nimic pentru a-mi îmbunătăţi performanţele utilizând substanţele interzise şi nu am fost niciodată lipsit de respect şi nu i-am înşelat pe ceilalţi sportivi şi suporteri ai echipelor pentru sau împotriva cărora am jucat. În urma deciziei anunţate astăzi, voi face recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv", arăta acesta.

Paul Pogba a fost testat pozitiv cu ocazia meciului Udinese - Juventus, disputat în luna august 2023, în cadrul primei etape a campionatului Italiei, în care nu a evoluat.

Fotbalistul francez, al cărui sezon 2022-2023 a fost perturbat de accidentări şi de probleme extrasportive, a fost suspendat provizoriu pe 11 septembrie, înainte ca rezultatul contraexpertizei pe care a cerut-o să confirme prezenţa metaboliţilor de testosteron.

Pentru a explica acest rezultat pozitiv, anturajul lui Pogba a precizat că metaboliţii de testosteron provin de la un supliment alimentar prescris de un medic pe care jucătorul l-a consultat în Statele Unite.

Testosteronul, hormonul fertilităţii şi sexualităţii masculine, favorizează dezvoltarea musculară.

