Guardiola intervine în conflictul din Fâșia Gaza: „Asistăm la un genocid” VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 16:08
164 citiri
Guardiola intervine în conflictul din Fâșia Gaza: „Asistăm la un genocid” VIDEO
Josep Guardiola a fost subordonat tactic de Ancelotti FOTO X Manchester City

O manifestaţie de susţinere a Palestinei este prevăzută sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile privind planul de pace propus de Donald Trump continuă. Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a apărut într-un videoclip pentru a susţine această manifestaţie, denunţând în acelaşi timp „un genocid în direct” în Gaza, condus de Israel.

„Asistăm la un genocid în direct, în care mii de copii mor şi alţii ar putea muri. Fâşia Gaza este devastată şi mulţimi de oameni umblă fără ţintă, fără hrană, fără apă potabilă şi fără medicamente. Încă o dată, societatea s-a mobilizat pentru a salva vieţi şi a face presiuni asupra guvernelor să ia măsuri imediate. Pe 4 octombrie, la prânz, în Jardinets de Gràcia (Barcelona), vom ieşi în stradă pentru a cere încetarea genocidului”, a explicat antrenorul în vârstă de 54 de ani.

Această poziţie a unui personaj important din fotbalul spaniol nu este singura. Vineri, Athletic Bilbao a făcut şi el un apel la „oprirea genocidului”. Conducerea clubului a anunţat că va organiza un eveniment în memoria populaţiei palestiniene şi a victimelor din Fâşia Gaza, cu puţin înainte de meciul împotriva echipei Mallorca (sâmbătă, ora 19:30).

Într-un comunicat, clubul a indicat, de asemenea, că a participat la un proiect de sprijinire a copiilor palestinieni refugiaţi în Siria prin intermediul fundaţiei sale.

O acţiune desfăşurată împreună cu Oficiul Naţiunilor Unite pentru Ajutor pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Mijlociu (UNRWA), care va permite unui număr de 8000 de copii aflaţi în situaţii precare să beneficieze de cursuri de educaţie fizică.

Pep Guardiola și Erling Haaland s-au contrazis, după remiza cu Monaco din Champions League: „Nu meritam"
Pep Guardiola și Erling Haaland s-au contrazis, după remiza cu Monaco din Champions League: „Nu meritam"
Manchester City a jucat „un meci foarte bun” împotriva formaţiei AS Monaco, a asigurat Pep Guardiola, antrenorul clubului englez, în ciuda egalului (2-2) obţinut miercuri de echipa sa pe...
GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
Ianis Hagi a marcat primul său gol în Turcia. Fiul lui Gheorghe Hagi, proaspăt convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, a înscris un gol superb, direct din lovitură...
#fotbal extern, #Pep Guardiola, #Fasia Gaza , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"De ce nu mergi la munca? Traiesti din banii copilului!" Tatal fotbalistului care castiga 45.000Euro / zi: "O sa va spun atat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum arata si unde traieste Cristi Daminuta, la doi ani de cand s-a retras din fotbal: "E grav ce se intampla!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandal uriaș la o competiție: arbitra, agresată de părinții jucătorilor de la Rapid. Federația a intervenit imediat
  2. Guardiola intervine în conflictul din Fâșia Gaza: „Asistăm la un genocid” VIDEO
  3. GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
  4. Surprizele din lotul lui Mircea Lucescu, pentru meciurile cu Moldova și Austria! Trei jucători pot debuta, unul vine de la Hermannstadt BREAKING NEWS
  5. Cădere de peste 700 de metri, transmisă în direct pe Tik Tok. Cine e alpinistul care a murit
  6. Jucătoarea din România defilează la Europe Top 10. Trei victorii superbe
  7. Fabulos! Mihăilă a dat un gol de senzație, din propria jumătate de teren VIDEO
  8. Rezultatul obținut de Dinamo, după două meciuri la rând fără victorie. Se apropie de lider
  9. Costel Gâlcă: „Valoarea campionatului a crescut”
  10. Detalii din interiorul vestiarului lui Inter: cum reușește Chivu să mențină atmosfera în vestiar?