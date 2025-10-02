Pep Guardiola și Erling Haaland s-au contrazis, după remiza cu Monaco din Champions League: „Nu meritam"

Manchester City a jucat „un meci foarte bun” împotriva formaţiei AS Monaco, a asigurat Pep Guardiola, antrenorul clubului englez, în ciuda egalului (2-2) obţinut miercuri de echipa sa pe stadionul Louis II.

„Am jucat un meci foarte bun. Am primit puţine goluri şi am avut multe ocazii. Dar asta e Liga Campionilor. Am apărat prost o lovitură liberă şi am primit penalti”, a rezumat antrenorul spaniol. „Meciul a fost bun, mai ales prima repriză. Asta este părerea mea, sincer. Dar când scorul este strâns, trebuie să apărăm mai bine. Aşa că ne mulţumim cu acest punct”, a adăugat el.

„Am fost aproape de victorie, am lovit bara de două ori. Haaland a jucat foarte bine, iar ceilalţi jucători ofensivi au avut ocazii”, a mai declarat Guardiola.

Autorul a două goluri, atacantul norvegian Erling Haaland nu a împărtăşit în totalitate punctul de vedere al antrenorului său. „Nu am jucat suficient de bine, nu meritam să câştigăm”, a declarat el pentru postul britanic TNT Sports. „Trebuie să punem mai multă energie. Ar fi trebuit să-i atacăm mai mult, ca în prima repriză. În repriza a doua, ei au preluat controlul şi noi nu am fost suficient de buni”, a adăugat el.

