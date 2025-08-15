Jucătorul la care a renunțat PSG, imediat după ce a câștigat Supercupa Europei

Randal Kolo Muani a semnat cu Juventus. Foto: Facebook / PSG - Paris Saint Germain

Atacantul echipei PSG, Randal Kolo Muani, a ajuns la un acord cu Juventus Torino pentru un contract pe cinci ani. Acum mai trebuie ca grupările să ajungă la o înţelegere, relatează L'Equipe.

Revenit la Paris pentru a relua antrenamentele în ultimele zile, Randal Kolo Muani (26 de ani, sub contract până în 2028) ştie că este doar o chestiune de timp până când va părăsi din nou Paris Saint-Germain. În ciuda ofertelor din Anglia, atacantul se apropie de un nou sezon sub tricoul Juventus Torino. Internaţionalul francez (31 de selecţii, 9 goluri) a ajuns la un acord, în ultimele zile, cu clubul italian pentru un contract pe cinci ani.

Este un pas important, în condiţiile în care PSG şi Juve negociază de câteva săptămâni un împrumut cu opţiune de cumpărare, fără a ajunge la un acord privind activarea acestei opţiuni. Conducerea italiană va trimite o nouă propunere către PSG, apropiindu-se puţin mai mult de cerinţele pariziene, în special prin acceptarea de a plăti împrumutul jucătorului.

Prin încheierea unui acord contractual, Randal Kolo Muani a demonstrat că doreşte să rămână pe termen lung la Juventus. În şase luni petrecute în Italia, unde fusese împrumutat deja în ianuarie, a disputat 22 de meciuri, marcând 10 goluri şi oferind 3 pase decisive.

