Dennis Man, titular la PSV în Eredivisie. Cum s-a descurcat la debut

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 23 August 2025, ora 22:09
510 citiri
Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-2, gruparea FC Groningen, în etapa a treia din Eredivisie. La învingători a debutat atacantul român Dennis Man.

Cu Dennis Man titular, PSV a înscris prima cu Groningen, Guus Til marcând în minutul 32. Darri Willumsson a egalat pentru oaspeţi în minutul 39 şi a fost egal la pauză. Dennis Man a fost înlocuit de Bajraktarevic în startul reprizei secunde şi tânărul bosniac născut în Statele Unite a făcut 2-1 pentru gazde, în minutul 46, iar trei minute mai târziu van Bommel, din pasa lui Perišić, a ridicat scorul la 3-1.

Esmir Bajraktarevic a majorat diferenţa pentru gazde în minutul 66, iar oaspeţii nu au reuşit decât să marcheze un gol în minutul 87, prin Seuntjens. PSV s-a impus cu 4-2 şi ocupă primul loc în clasament, cu nouă puncte.

