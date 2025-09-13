PSV se descurcă fără Dennis Man. Cinci goluri marcate în ultima etapă

Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, formaţia NEC Nijmegen, în etapa a cincea din campionatul olandez, Eredivisie.

Antrenorul Peter Bosz l-a ţinut pe Dennis Man pe bancă, după două meciuri slabe făcute de internaţionalul român de la venirea sa la gruparea olandeză, şi PSV a condus cu 3-1 la pauza meciului de pe Goffertstadion. Pepi (min. 12), van Bommel (min. 30) şi Veerman (min. 33) au înscris pentru campioana Ţărilor de Jos.

Pepi a făcut dubla în minutul 49 şi, chiar dacă gazdele au avut o revenire cu două goluri marcate, Boadu a pus pe tabelă rezultatul final, 5-3.

PSV e prima în clasament, cu 12 puncte, iar NEC e a treia, cu 9 puncte. Dennis Man, transferat de PSV de la Parma la începutul acestui sezon, a jucat două meciuri pentru campioana Olandei.

