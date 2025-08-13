Ziare.com Fara Filtru: Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Surpriză! Clubul „necunoscut” care a refuzat o ofertă de peste 30 de milioane de euro

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:14
Dilane Bakwa. Foto: X / @afrikafutbolu1

Clubul francez Racing Strasbourg a refuzat miercuri o ofertă de 31 de milioane de euro, din partea clubului englez Nottingham Forest, pentru atacantul Dilane Bakwa.

Nottingham Forest îl urmărește pe atacantul francez Dilane Bakwa (22 de ani), care este sub contract până în 2027 cu gruparea franceză Racing Strasbourg. Săptămâna trecută „pădurarii”, care au terminat pe locul 7 în Premier League în sezonul 2024-25, au făcut o primă ofertă pentru Bakwa.

Strasbourg a respins oferta, iar Forest a majorat-o miercuri, ridicând-o până la 31 de milioane de euro, inclusiv bonusuri. Francezii au respins-o și pe aceasta.

Dilane Bakwa este internațional francez U21, iar în sezonul trecut a jucat în 30 de meciuri în Ligue 1, marcând cinci goluri.

