„Dezamăgitor”. Ce a zis antrenorul lui Radu Drăgușin, după un nou meci slab al lui Tottenham

Tottenham a remizat cu Wolves, 2-2, iar echipa lui Radu Drăgușin este pe locul 11, mult sub așteptări. Ange Postecoglu, antrenorul britanicilor, este supărat pe forma proastă a echipei.

Crede însă că rezultatele sunt cauzate de multiplele accidentări din lot.

„E un rezultat dezamăgitor. Am fost conduși, dar după simt că am controlat jocul. N-a fost ușor să îi deschidem, dar am fost amenințători când am reușit. Am avut câteva momente să omorâm meciul.

N-au creat foarte multe ocazii, Fraser a reușit o paradă și cam asta a fost. Simt că aveam nevoie de golul de 3-1, dar au marcat ei pe final și asta face ca rezultatul să fie dezamăgitor.

Nu e vorba că nu încercăm. E evident că da, dar jucătorii sunt destul de obosiți, mai ales cei din față, nu sunt la nivelul fizic optim. Cerem prea multe unui grup mic de jucători", a spus australianul, conform presei britanice.

Drăgușin a fost integralist în meciul cu Wolves.

