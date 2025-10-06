”Pleci de la Tottenham?”. Drăgușin a răspuns fără să ezite

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 13:18
”Pleci de la Tottenham?”. Drăgușin a răspuns fără să ezite
Radu Drăgușin FOTO X Tottenham

Radu Drăgușin este cel mai important fotbalist român al momentului, asta dacă ținem cont de echipa la care evoluează. Acum aproape doi ani, a fost cumpărat de Tottenham, iar anul trecut a fost titularul câștigătoarei Europa League până când s-a accidentat.

Acum, după mai bine de șase luni de absență, fundașul central trage tare pentru a reveni pe teren. El a fost întrebat dacă va pleca de la Tottenham și a răspuns imediat.

”(n.r. Crezi că e o variantă să pleci împrumut un sezon la o echipă care să-ți permită să joci mai mult?) Nu m-am gândit, momentan, pentru că toate gândurile și toată energia mea s-au dus în recuperare.

Vreau să revin cât mai bine, să devin cât mai puternic. Abia în momentul în care voi reveni și voi fi 100%, mă voi bate ca până acum, pentru locul meu”, a spus Radu Drăgușin.

Drăgușin a adunat 37 de meciuri la Tottenham. Cele mai multe partide le-a jucat la Genoa: 62, marcând de șase ori. El a mai jucat la Juventus, Sampdoria și Salernitana.

