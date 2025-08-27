Veste mare pentru Radu Drăgușin. Ce decizie a luat Tottenham

Croatul Luka Vuskovic, fundașul echipei Tottenham Hotspur, va evolua, sub formă de împrumut, pentru un sezon, la echipa germană de fotbal Hamburger SV, conform DPA.

Vuskovic s-a alăturat în această vară lui Spurs, echipa lui Radu Drăgușin, după ce clubul a fost de acord să semneze cu fundașul central în 2023, când acesta avea doar 16 ani.

Deși Vuskovic i-a lăsat o impresie pozitivă noului antrenor al lui Tottenham, Thomas Frank, și a marcat într-un amical câștigat cu 2-0 la Reading luna trecută, acesta urmează să fie împrumutat.

Împrumutul lui face ca concurența pe postul de fundaș central, unde joacă Drăgușin, să fie mai mică.

Hamburger SV s-a arătat imediat interesat de jucătorul de 18 ani, mai ales având în vedere istoricul familial, după ce fratele lui Vuskovic, Mario, a evoluat la HSV, echipă care este acum din nou în Bundesliga.

Internaționalul croat va finaliza transferul în această săptămână, dar acesta va fi doar un împrumut și nu va include nicio opțiune de cumpărare a fundașului de top, conform sursei citate.

