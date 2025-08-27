Veste mare pentru Radu Drăgușin. Ce decizie a luat Tottenham

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 27 August 2025, ora 20:26
472 citiri
Veste mare pentru Radu Drăgușin. Ce decizie a luat Tottenham
Radu Drăgușin FOTO X @AlexScoutRo

Croatul Luka Vuskovic, fundașul echipei Tottenham Hotspur, va evolua, sub formă de împrumut, pentru un sezon, la echipa germană de fotbal Hamburger SV, conform DPA.

Vuskovic s-a alăturat în această vară lui Spurs, echipa lui Radu Drăgușin, după ce clubul a fost de acord să semneze cu fundașul central în 2023, când acesta avea doar 16 ani.

Deși Vuskovic i-a lăsat o impresie pozitivă noului antrenor al lui Tottenham, Thomas Frank, și a marcat într-un amical câștigat cu 2-0 la Reading luna trecută, acesta urmează să fie împrumutat.

Împrumutul lui face ca concurența pe postul de fundaș central, unde joacă Drăgușin, să fie mai mică.

Hamburger SV s-a arătat imediat interesat de jucătorul de 18 ani, mai ales având în vedere istoricul familial, după ce fratele lui Vuskovic, Mario, a evoluat la HSV, echipă care este acum din nou în Bundesliga.

Internaționalul croat va finaliza transferul în această săptămână, dar acesta va fi doar un împrumut și nu va include nicio opțiune de cumpărare a fundașului de top, conform sursei citate.

Șoc în Premier League: echipa lui Radu Drăgușin a dat lovitura pe terenul lui Manchester City
Șoc în Premier League: echipa lui Radu Drăgușin a dat lovitura pe terenul lui Manchester City
Surpriză mare în etapa a doua din Premier League: Tottenham și-a confirmat reputația de echipă-coșmar pentru Manchester City, câștigând cu 2-0 pe terenul cetățenilor. Zi perfectă...
FIFA amenință o națională cu suspendarea. Echipa poate fi exclusă
FIFA amenință o națională cu suspendarea. Echipa poate fi exclusă
Instanțele conducătoare ale fotbalului mondial (FIFA) și asiatic (AFC) au amenințat Federația indiană cu interzicerea echipelor naționale și a cluburilor din această țară din toate...
#fotbal extern, #Radu Dragusin, #tottenham , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un fost campion mondial, debut strălucitor în baschetul 3x3, la Timișoara
  2. FIFA amenință o națională cu suspendarea. Echipa poate fi exclusă
  3. Veste mare pentru Radu Drăgușin. Ce decizie a luat Tottenham
  4. Rudiger revine! „Tank-ul” din defensiva lui Real Madrid a primit vestea cea mare
  5. Pentru ce echipă va juca Alexander Isak? Atacantul, în conflict cu Newcastle pentru că nu a fost lăsat să plece la Liverpool
  6. Gigi Becali sparge banca pentru Louis Munteanu: ”Băi, îi dau pe loc. Pe loc, toți, imediat!” Răspunsul patronului Varga
  7. FCSB și Rapid, sancționate de FRF! Decizie de ultim moment BREAKING NEWS
  8. Din Conference League, la Petrolul Ploiești. Cine este jucătorul transferat de prahoveni
  9. FCSB - Aberdeen se vede la TV! Postul care transmite gratis meciul decisiv pentru campioana României
  10. Calificare în sferturi pentru iubitul Andreei Bălan, după un meci dramatic