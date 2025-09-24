UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:46
203 citiri
UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români
Radu Petrescu. Foto: X / @PresenterNoah

Două brigăzi de arbitri din România, conduse la centru de Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, vor oficia meciuri din prima etapă a Europa League, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, pe site-ul oficial.

Radu Petrescu va arbitra duelul dintre Steaua Roșie (Serbia) și Celtic (Scoția). El va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla italianul Michael Fabbri și Marcel Bîrsan. Meciul se va disputa miercuri, 24 septembrie, de la ora 22:00, la Belgrad.

Horațiu Feșnic a fost delegat la jocul Utrecht (Olanda) - Olympique Lyon (Franța). Din brigadă mai fac parte asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, al patrulea oficial fiind Rareș Vidican. În camera VAR vor fi Benjamin Brand (Germania) și Momčilo Marković (Serbia). Partida va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 22:00.

#fotbal extern, #Radu Petrescu, #horatiu fesnic, #Europa League , #Europa League
