UEFA a luat decizia! Ce se întâmplă cu Radu Petrescu și Horațiu Feșnic

Federația Română de Fotbal a anunțat vineri că două brigăzi formate din arbitri români vor oficia în meciuri din cadrul grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Meciurile conduse de brigăzile din România se vor disputa duminică, 7 septembrie.

Astfel, Radu Petrescu va fi arbitrul de centru al partidei Belgia – Kazahstan, din grupa J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026. El va fi ajutat la cele două tușe de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Tot în grupa J se va disputa duminică meciul dintre Macedonia de Nord și Liechtenstein, care va fi condus de Horațiu Feșnic, cu asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei. Marian Barbu va fi cel de-al patrulea oficial, iar la VAR se vor afla Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie.

