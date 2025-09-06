"De ce îi ia în brațe pe toți copiii albi și nu pe fiul meu?”. Unul dintre favoriții de la Balonul de Aur acuză Disneyland de rasism

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 18:54
484 citiri
"De ce îi ia în brațe pe toți copiii albi și nu pe fiul meu?”. Unul dintre favoriții de la Balonul de Aur acuză Disneyland de rasism
Rapinha. FOTO FC Barcelona

Brazilianul Raphinha a criticat dur celebrul parc de distracţii Disneyland Paris şi doi dintre angajaţii săi. Potrivit lui, mascotele „Tic şi Tac” l-au ignorat intenţionat pe fiul său.

Aflat în prezent în America de Sud cu echipa naţională, brazilianul Raphinha a lansat vineri seara un atac pe reţelele sale sociale. Jucătorul de la Barça a denunţat incidentul trăit de fiul său la aproximativ 10.000 de kilometri distanţă de el, la Disneyland Paris.

În vizorul său: angajaţii celebrului parc de distracţii din Seine-et-Marne. Cu ajutorul unor videoclipuri, Raphinha a deplâns lipsa de profesionalism a mascotelor „Tic şi Tac”, personaje istorice din universul Disney.

Într-o serie de videoclipuri filmate de un apropiat al fotbalistului şi publicate pe Instagram, se vede cum veveriţele – una cu nasul negru şi cealaltă cu nasul roşu – iau pe rând copiii în braţe şi nu acordă nicio atenţie copilului de puţin peste doi ani. „Angajaţii dumneavoastră sunt o ruşine”, a afirmat Raphinha. „Nu ar trebui să trataţi oamenii aşa, mai ales un COPIL. Ar trebui să faceţi copiii fericiţi, nu să ignoraţi un copil. Prefer să spun „ignoraţi”, decât altceva. Sunteţi o ruşine.”

Jucătorul a acuzat chiar un angajat că l-a ignorat în mod intenţionat pe fiul său din cauza culorii pielii sale. „Înţeleg oboseala celor care lucrează în acest domeniu, dar de ce toţi copiii albi au fost luaţi în braţe şi fiul meu nu?”, s-a întrebat el. Apoi a adăugat: „Te urăsc, Disneyland. El voia doar să fie salutat şi îmbrăţişat. Din fericire pentru voi, el nu înţelege. Angajatul ăsta e de rahat.”

pic.twitter.com/kGXjca1boL

— Will Plugs Media (@Will_Plugs) September 6, 2025

Raphinha nu a putut fi decât un spectator neputincios al acestui incident, deoarece se află în prezent la capătul celălalt al lumii cu naţionala Braziliei a lui Carlo Ancelotti.

Titular în victoria categorică a Braziliei în Chile (3-0) în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026, în noaptea de joi spre vineri, el ar putea fi aliniat împotriva Boliviei miercuri. Cu excepţia cazului în care va fi lăsat să se odihnească, Brazilia fiind deja calificată pentru Cupa Mondială.

Luis Enrique, implicat într-un accident grav. Antrenorul lui PSG a ajuns direct în sala de operație
Luis Enrique, implicat într-un accident grav. Antrenorul lui PSG a ajuns direct în sala de operație
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi are nevoie de intervenţie chirurgicală la claviculă. „În urma unei căzături cu bicicleta survenite...
UEFA a luat decizia! Ce se întâmplă cu Radu Petrescu și Horațiu Feșnic
UEFA a luat decizia! Ce se întâmplă cu Radu Petrescu și Horațiu Feșnic
Federația Română de Fotbal a anunțat vineri că două brigăzi formate din arbitri români vor oficia în meciuri din cadrul grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026....
#fotbal extern, #rapinha, #fc barcelona, #Disneyland , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Leo Messi i-a spus-o in fata: "Nu calci la nationala cat timp sunt eu aici!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Furtuna" dupa gestul lui Ratiu care nu s-a vazut la TV: "Pentru mine, nu mai exista"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "De ce îi ia în brațe pe toți copiii albi și nu pe fiul meu?”. Unul dintre favoriții de la Balonul de Aur acuză Disneyland de rasism
  2. Botoșani, victorie cu o echipă din afara României într-un amical. Rezultat șocant pentru U Cluj
  3. Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”
  4. Luis Enrique, implicat într-un accident grav. Antrenorul lui PSG a ajuns direct în sala de operație
  5. CFR l-a dat afară, după doar șase meciuri. Cine este jucătorul pus pe liber de ardeleni, deși a fost adus ca o adevărată vedetă
  6. UEFA a luat decizia! Ce se întâmplă cu Radu Petrescu și Horațiu Feșnic
  7. Discurs dur după ce naționala a fost umilită: „De foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel”
  8. „E rușinos. Îmi cer scuze în fața fanilor”. Discursul căpitanului, după umilința din amicalul cu Canada
  9. Mircea Lucescu, după ce România a fost umilită de Canada, 0-3: "Sunt mulțumit de joc."
  10. Netanyahu a felicitat echipa Israel PT, în urma protestelor de la Turul Spaniei