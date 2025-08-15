Debut cu gol pentru Rareș Ilie, la Empoli! Meci tare în Cupa Italiei

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 15 August 2025, ora 22:35
Debut cu gol pentru Rareș Ilie, la Empoli! Meci tare în Cupa Italiei
Rareș Ilie, prezentat la Empoli FOTO X Empoli FC

Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute, scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.

Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalti, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la unsprezece metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.

Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj.

Cum rezultatul după 90 de minute a fost 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare. Empoli a înscris de trei ori şi a avut o ratare, în timp ce Reggiana a ratat toate cele trei penaltiuri executate. Empoli, la care Rareş Ilie a fost înlocuit în minutul 85, s-a impus cu 3-0 după lovituri de departajare.

Ce au făcut Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, la primul meci din noul sezon de La Liga
Ce au făcut Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, la primul meci din noul sezon de La Liga
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga. Andrei Rațiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo...
Jucătorul la care a renunțat PSG, imediat după ce a câștigat Supercupa Europei
Jucătorul la care a renunțat PSG, imediat după ce a câștigat Supercupa Europei
Atacantul echipei PSG, Randal Kolo Muani, a ajuns la un acord cu Juventus Torino pentru un contract pe cinci ani. Acum mai trebuie ca grupările să ajungă la o înţelegere, relatează L'Equipe....
#fotbal extern, #rares ilie, #empoli , #stiri fotbal
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

