Debut cu gol pentru Rareș Ilie, la Empoli! Meci tare în Cupa Italiei

Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute, scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.

Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalti, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la unsprezece metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.

Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj.

Cum rezultatul după 90 de minute a fost 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare. Empoli a înscris de trei ori şi a avut o ratare, în timp ce Reggiana a ratat toate cele trei penaltiuri executate. Empoli, la care Rareş Ilie a fost înlocuit în minutul 85, s-a impus cu 3-0 după lovituri de departajare.

Ads