Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 07:45
220 citiri
Coleg de top pentru Marius Marin, la Pisa. A jucat la Real Madrid și Napoli și a câștigat Campionatul Mondial și EURO
Raul Albiol, campion mondial în 2010, cu Spania. Foto: X / @FIFAWorldCup

Liber de contract cu Villarreal, Raúl Albiol a semnat marți cu Pisa, promovată în Serie A, pentru un sezon (plus unul opțional). La echipa Pisa evoluează și românul Marius Marin.

La aproape 40 de ani (îi va împlini joi), fundașul spaniol s-a angajat luni la Pisa, promovată în Serie A. Liber de contract de la Villarreal, el a semnat un contract pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

După ce a jucat la Valencia și Real Madrid, Albiol va aduce experiența sa într-o echipă care va lupta pentru menținerea în ligă. Fost internațional cu Roja (58 selecții), a câștigat 2 Campionate Europene (2008, 2012) și 1 Cupă Mondială (2010), fără să joace niciun minut la Cupa Mondială din Africa de Sud.

Titular la începutul sezonului trecut la Villarreal, înainte de a fi retrogradat pe banca de rezerve și apoi de a se accidenta, el se va reîntoarce într-un campionat pe care îl cunoaște bine, după ce a petrecut șase sezoane la Napoli între 2013 și 2019.

