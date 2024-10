Pleacă Răzvan Lucescu de la PAOK? Răspunsul antrenorului: „Nu am nicio problemă să îmi fac bagajele pentru București”

Răzvan Lucescu a reușit să câștige primul meci la PAOK, după o pauză de trei meciuri fără victorie, inclusiv duelul cu FCSB, pierdut cu 1-0 pe teren propriu, în Europa League.

Campioana Greciei a reușit să treacă de Levadiakos, scor 2-0, în campionat. La finalul meciului, Răzvan Lucescu a spus că echipa lui merge bine în campionat, dar, chiar și așa, dacă este contestat, nu are o problemă să demisioneze.

”În această seară (n.r. 6 octombrie), nu am câştigat titlul sau Europa League, dar am muncit pentru a fi fericiţi în luna mai (n.r. când se termină campionatul). Am avut două meciuri în Europa League în care am avut multe ocazii de a marca şi în care am plătit pentru ratările noastre. Asta se întâmplă când construieşti o echipă.

Suntem primii în clasament (n.r. în Grecia), sunt aici în această seară, dar nu am nicio problemă să mă duc la Thessaloniki şi să îmi fac bagajele pentru Bucureşti, dacă unii oameni nu înţeleg procesul. Sunt liniştit şi am arătat ce pot face, dacă cineva nu este fericit, eu pot pleca”, a spus Lucescu Jr, la Gazzetta.gr.

Răzvan Lucescu a revenit la PAOK în 2021. El a mai stat pe banca grecilor în trecut, câștigând, în total, două titluri în Grecia. A fost aproape și de al treilea, pe care l-a pierdut la masa verde.

Ads