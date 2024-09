Răzvan Lucescu a ieșit la atac, după ultimul meci de campionat: ”O victorie uriaşă împotriva arbitrilor”

PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, a trecut cu 2-1 de Atromitos, în etapa a treia din campionatul Greciei. La finalul meciului, Răzvan Lucescu a fost foarte nervos.

El a atacat arbitrajul din acest meci. Brigada, condusă de Spyros Zampalas, a luat mai multe decizii pe care Lucescu jr. le-a contestat. De exemplu, un gol marcat de PAOK în minutul 69, prin Andrija Zivkovic, a fost anulat din cauza unui fault pe care Lucescu l-a caracterizat ca fiind inexistent.

De asemenea, Lucescu a acuzat că Zampalas a oprit intenționat mai multe acțiuni clare de gol ale echipei sale.

”Este o victorie incredibilă împotriva arbitrilor şi a VAR. Chiar nu pot să înţeleg de ce al doilea gol al nostru (n.r. din minutul 69, al lui Zivkovic) a fost anulat şi apoi a fost dat un fault.

Ce a mai rămas de anul trecut, de la ultimul meci al sezonului, este valabil şi acum. Am câştigat împotriva arbitrilor! Nu pot să înţeleg ce s-a fluierat din primul şi până în ultimul minut al primei reprize!

În trei faze clare am ieşit pe contraatac şi jocul a fost oprit pentru a se întoarce faza. Cu siguranţă nu a fost un meci bun pentru noi. Am avut o deplasare, am avut probleme, nu am jucat cum ne-am dorit şi gazonul nu a fost la fel de bun, ok. Dar am luptat şi asta contează. O victorie uriaşă împotriva arbitrilor”, a spus Lucescu, la sport24.gr.

După trei etape, PAOK este lider în Grecia, cu maxim de puncte, la egalitate cu Olympiakos. Cele două vor fi adversare ale FCSB în Europa League.

