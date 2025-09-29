Șoc pentru Răzvan Lucescu! PAOK a condus cu 3-1, dar ceea ce a urmat e incredibil

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Asteras. Elevii lui Lucescu jr. au condus cu 3-1.

Chiar dacă Federico Macheda a deschis scorul pentru Asteras Tripoli, în minutul 7, PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a egalat în minutul 21, dintr-un penalti transformat de Despodov, iar în minutul 26 Konstantelias a adus în avantaj pe alb-negri. Oaspeţii au mai primit un penalti, la un fault asupra lui Chalov, şi acelaşi jucător a transformat în minutul 33, ducând scorul la 3-1 pentru PAOK.

Emmanouilidis a marcat în al doilea minut de prelungiri şi la pauză PAOK conducea cu 3-2. Gioacchini a egalat pentru gazde, în minutul 74, iar elevii lui Lucescu jr. nu au mai putut schimba tabela, chiar dacă Pomonis le-a lăsat pe gazde în zece, după ce a fost eliminat în minutul 90. Asteras – PAOK a fost în cele din urmă 3-3.

Echipa lui Răzvan e pe locul 3, cu 11 puncte. Asteras e penultima în clasament, locul 15, cu doar două puncte.

