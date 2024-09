Anunțul lui Răzvan Lucescu, înainte de meciul cu FCSB: ”Lucrurile nu merg așa cum ne dorim”

PAOK Salonic nu este în formă, înainte de disputa cu FCSB. Echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu a pierdut ultimele două meciuri jucate. După ce au cedat în disputa cu Galatasaray, din Turcia, meci jucat în Europa League, 3-1, PAOK a pierdut și derby-ul local cu Aris Salonic, scor 1-0. Campioana Greciei este pe locul trei, la un punct de liderul AEK.

Răzvan Lucescu nu înțelege prea bine ce se întâmplă la PAOK. Spune că echipa lui joacă ceea ce trebuie, dar uneori nu totul merge în direcția potrivită.

”Suntem la un nivel la care facem lucrurile bine, dar nu mereu se întâmplă să şi iasă aşa cum ne dorim. În afară de gol, nu îmi aduc aminte de vreo fază periculoasă la adversari.

Noi am avut multe ocazii, dar nu am înscris. A fost genul de meci în care faci totul perfect, dar rezultatul nu este cel aşteptat. Mai ales în a doua repriză, am avut în totalitate posesia. Iar în alte partide nu joci deloc bine dar rezultatul este de partea ta”, a explicat Răzvan Lucescu după meci.

Pentru PAOK, următorul meci este disputa cu FCSB, de pe teren propriu, din Europa League. Ultima oară, cele două echipe s-au duelat într-un meci amical în iulie 2023, terminat 1-1.

