Bravo, Răzvane! Abia transferat în Grecia, Marin a marcat în Conference League

Echipa greacă AEK Atena a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea cipriotă Aris Limassol, în manșa a doua a turului al treilea de calificare în Conference League, și s-a calificat în play-off-ul competiției. Răzvan Marin a deschis scorul în meciul de la Atena.

După ce în tur a fost 2-2 între Aris și AEK, prima repriză a returului de la Atena a fost una fără goluri. Gazdele au primit însă un penalti pentru un fault asupra lui Pilios și Răzvan Marin a transformat, în minutul 51, deschizând scorul. Oaspeții au reacționat și au egalat în minutul 62, prin Giorgi Kvilitaia, și meciul a intrat în cele două reprize de prelungiri.

Aici atenienii au lovit de două ori. Mai întâi prin Derek Kutesa, în minutul 104, apoi Kutesa a pasat decisiv și Luka Jovic a stabilit scorul final, 3-1 pentru AEK, care se califică în play-off-ul Conference League.

Răzvan Marin a fost integralist la formația învingătoare.

