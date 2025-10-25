Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 18:45
191 citiri
Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce
Răzvan Sava FOTO X Foot Roumain

Echipa italiană Udinese a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, pe Lecce, în etapa a opta din Serie A.

Jseper Karlstrom a deschis scorul pentru gazdele din Udine, în minutul 16, iar Keinan Davis a făcut 2-0 în minutul 37. Oaspeţii au revenit în joc prin Medon Berisha, care a marcat în minutul 59, însă, într-un final încins, Udinese a înscris al treilea gol, prin Medon Buksa, în minutul 89, pentru ca tabela să fie închisă de Konan N’Dri, în al optulea minut al prelungirilor dictate de arbitru.

Udinese a câştigat cu 3-2 în faţa celor de la Lecce şi se află pe locul 8, cu 12 puncte. Lecce este pe 16, cu 6 puncte.

Portarul român Răzvan Sava nu a fost pe teren la Udinese, fiind al doilea meci consecutiv în care el este rezervă.

#fotbal extern, #razvan sava , #stiri fotbal
