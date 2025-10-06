150.000.000 de euro: Real Madrid e gata de cel mai scump transfer din istorie

Real Madrid intră într-o nouă eră, după transferul lui Xabi Alonso. Cu excepția înfrângerii cu Atletico, 5-2, el are un start bun de mandat la Madrid.

Alonso a transferat, la Madrid, patru jucători: Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Manstantuono și Terent Alexander Arnold. De asemenea, l-a promovat la prima echipă pe Gonzalo García.

Următorul transfer al „galacticilor” poate fi însă cel mai important din istorie. După despărțirile de Toni Kroos și Luka Modric, din ultimii doi ani, Real a avut probleme la centrul terenului, deși are jucători de calitate acolo, precum Camavinga, Valverde, Tchouameni sau Bellingham.

Florentino Pérez, președintele lui Real Madrid, a decis ca principala țintă a echipei să devină Rodri, Balonul de Aur din 2024. De altfel, Real a vrut să îl cumpere încă din această vară, oferind 100 de milioane de euro, însă oferta a fost respinsă de City.

Acum Pérez vrea să plătească 150.000.000 de euro pentru Rodri, o sumă foarte mare, mai ales dacă ne gândim că urmează să împlinească 30 de ani. Real mizează pe faptul că City nu va câștiga nici în acest sezon titlul în Anglia, iar Guardiola va pleca de la echipă.

Real Madrid a plătit, până acum, cei mai mulți bani pe Bellingham, adus de la Dortmund pe 127 de milioane de euro.

