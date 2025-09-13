Probleme la Real Madrid! Vedeta echipei s-a rupt și ratează o mare parte a sezonului

Clubul spaniol Real Madrid a anunțat vineri că fundașul central german Antonio Rudiger s-a accidentat și ar putea fi indisponibil pentru următoarele trei luni.

Antonio Rudiger (32 de ani) a fost convocat la naționala Germaniei pentru meciurile cu Slovacia și Irlanda de Nord, din calificările Cupei Mondiale 2026. Fundașul de la Real Madrid a fost titular în ambele partide, dar s-a accidentat în meciul cu nord-irlandezii, având o ruptură musculară la piciorul stâng.

Conform estimărilor medicilor, Rudiger ar putea lipsi timp de trei luni din formația Los Blancos, care debutează marți seara în Liga Campionilor, cu Olympique Marseille.

Ads