Probleme la Real Madrid! Vedeta echipei s-a rupt și ratează o mare parte a sezonului

Clubul spaniol Real Madrid a anunțat vineri că fundașul central german Antonio Rudiger s-a accidentat și ar putea fi indisponibil pentru următoarele trei luni.
Antonio Rudiger (32 de ani) a fost convocat la naționala Germaniei pentru meciurile cu Slovacia și Irlanda de Nord, din calificările Cupei Mondiale 2026. Fundașul de la Real Madrid a fost titular în ambele partide, dar s-a accidentat în meciul cu nord-irlandezii, având o ruptură musculară la piciorul stâng.
Conform estimărilor medicilor, Rudiger ar putea lipsi timp de trei luni din formația Los Blancos, care debutează marți seara în Liga Campionilor, cu Olympique Marseille.