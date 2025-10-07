Răspunsul primit de Real Madrid, după ce l-a ofertat cu 150.000.000 de euro pe fostul Balon de Aur

Real Madrid suferă din cauza formei slabe a jucătorilor de la mijlocul terenului, iar Florentino Perez a decis să facă o ofertă pentru unul dintre cei mai apreciați jucători din lume.

Spaniolul Rodri, de la Real Madrid, Balon de Aur în 2024, este jucătorul pe care „galacticii” vor să-l aducă la o sumă-record de 150 de milioane de euro. Dacă transferul s-ar concretiza, ar deveni cel mai scump jucător din istoria lui Real Madrid.

City a analizat oferta și a luat decizia.

"Manchester City categoric nu va accepta nicio ofertă și speră ca Real Madrid să își seteze altă țintă până la finalul sezonului.

Mi s-a spus că și Rodri e concentrat doar la Manchester City, iar cei de acolo continuă să îl sprijine", a spus Jones, citat de presa din Anglia.

Rodri, cotat la 110 milioane de euro, joacă la Manchester City din 2019, când a fost cumpărat de la Atletico Madrid, rivala Realului.

