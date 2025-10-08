Starul lui Real Madrid, categoric: „Am vrut să renunţ la fotbal”

Starul lui Real Madrid, categoric: „Am vrut să renunţ la fotbal”
Eder Militao FOTO X Real Madrid

Eder Militao, fundașul central brazilian al lui Real Madrid, a absentat de pe teren 438 de zile, din cauza unei accidentari teribile: ruptură de ligament încrucișat. Mai mult, când a rezolvat problema la genunchiul stâng, a avut problema la genunchiul drept.

După mai bine de un an, el s-a întors în echipa națională și este gata să redevină un fundaș de top, așa cum era înainte de accidentarea ce l-a ținut departe de Real timp de 94 de meciuri.

El a vorbit despre perioada petrecută accidentat, spunând că s-a gândit inclusiv la retragerea din fotbal.

"După a doua accidentare, mi-au trecut multe prin minte. Am vrut să renunţ la fotbal pentru că nu este uşor, dar cu ajutorul soţiei mele, al fiicei mele şi al coechipierilor mei, sunt aici astăzi pentru a juca bine", a declarat Militao miercuri, într-o conferinţă de presă din Coreea de Sud.

Militao joacă la Real Madrid din 2019, când a fost adus de la Porto. A adunat 180 de meciuri pentru „galactici”, marcând 13 goluri și șase pase de gol.

