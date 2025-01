Vinicius și-a cerut scuze fanilor. A fost taxat dur, după evenimentele de la meciul cu Valencia

Vinicius Junior a fost eliminat pentru un gest nesportiv ca răspuns la o provocare din partea portarului advers şi a cerut scuze la finalul meciului dintre Valencia şi Real Madrid (1-2) de vineri. Clubul său speră să i se anuleze cartonaşul roşu.

„Îmi pare rău şi mulţumesc echipei”, a declarat brazilianul, care a fost eliminat în minutul 79, când scorul era încă de 1-0 în favoarea echipei gazdă.

Ca pentru a simboliza erorile madrilenilor şi o anumită nervozitate, Vinicius a fost eliminat după o îmbrânceală cu portarul macedonean Stole Dimitrievski, care a primit un cartonaş galben pentru că l-a provocat. Jucătorul de la Real Madrid a fost rugat să părăsească terenul, unde a fost ţinut de mai mulţi coechipieri şi membri ai stafului. Secundul lui Carlo Ancelotti a trebuit chiar să intervină pentru a-l duce la vestiare şi a-l împiedica să înrăutăţească situaţia, el riscând o suspendare de mai multe meciuri.

„Vinicius a fost eliminat pentru că a lovit deliberat un adversar în cap, fără ca mingea să fie în joc, folosind o forţă considerabilă. După ce a fost eliminat, jucătorul a trebuit să fie imobilizat de membrii clubului său şi dus la vestiare, în timp ce protestele sale continuau”, a notat arbitrul în raportul său.

Realul nu are în mod clar intenţia de a se opri aici. „Vom face apel, dar nu ştiu dacă va fi acceptat. Noi nu credem că a fost roşu. S-ar fi putut rezolva cu un cartonaş galben pentru fiecare parte. Vini a suferit, sunt zile în care este bun şi altele în care este un pic mai puţin şi sper că va putea participa la următorul meci”, a declarat Ancelotti, care a ţinut să sublinieze în special capacitatea echipei sale de a câştiga meciul şi în inferioritate numerică.

„Am fost capabili să reacţionăm după cartonaşul roşu. Este greu de explicat cât de rău am fost în prima repriză şi cât de bine am fost în a doua. În general, cred că am meritat victoria”, a adăugat el.

După acest meci, programat iniţial pe 2 noiembrie, înainte de a fi amânat din cauza inundaţiilor din sud-estul ţării (231 de morţi), Real se află pe primul loc în La Liga, cu 43 de puncte, devansată de Atlético (41 p), care are un meci mai puţin, şi de Barcelona (38 p).

