Vedeta din fotbalul mondial care este aproape să ajungă în campionatul „românilor”. PSG, gata să renunțe la el

Revenit după împrumutul de un an la Benfica, Renato Sanches nu intră în planurile echipei Paris Saint-Germain şi va părăsi clubul francez.

În tratative cu Trabzonspor (Turcia), portughezul ar urma să plece mai degrabă în Grecia. Un acord este pe cale să fie finalizat între Paris şi Panathinaikos.

Conform informaţiilor RMC Sport, jucătorul portughez în vârstă de 28 de ani doreşte să se alăture clubului din Atena, mai degrabă decât celui din Trabzon. Portughezul are deja un acord cu clubul grec.

Paris şi Panathinaikos au ajuns la un acord în privinţa campionului european din 2016 cu Portugalia, al cărui viitor nu mai era în capitala franceză. Negocierile se referă doar la ultimele detalii ale tranzacţiei, iar plecarea sa ar putea fi rapid finalizată înainte de sfârşitul perioadei de transferuri din vară.

Renato Sanches a încheiat sezonul 2024-2025 cu 21 de apariţii în toate competiţiile şi un gol, în timpul împrumutului său de un an la Benfica Lisabona. Însă clubul din Lisabona nu a activat opţiunea de cumpărare pentru a-l transfera definitiv.

Campionatul Greciei a fost luat cu asalt de români, în această vară. Cinci români joacă în acest campionat: Răzvan Marin, la AEK Atena, Olimpiu Moruțan, la Aris Salonic, Alexandru Mățan şi Sebastian Mladen, la Panetolikos, respectiv Andrei Ivan, la Pansseraikos.

Ads