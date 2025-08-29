Decizia luată de Robert Lewandowski. Revine la echipa pentru care a scris istorie

Robert Lewandowski revine în naționala Poloniei în calitate de căpitan, a declarat vineri tehnicianul Jan Urban. Anunțul vine după ce jucătorul Barcelonei a părăsit selecționata națională în urma unei dispute legate de decizia fostului selecționer de a-l înlocui din postura de căpitan, relatează Reuters.

Urban a fost numit în iulie pentru a-l înlocui pe Michal Probierz, care a demisionat în iunie în urma disputei legate de decizia sa de a-i retrage banderola de căpitan celui mai bun marcator din istoria Poloniei și de a i-o înmâna lui Piotr Zielinski, de la Inter Milano.

Polonia ocupă locul al treilea în grupa de calificare la Cupa Mondială, în spatele Finlandei și Țărilor de Jos, iar Lewandowski este considerat de mulți ca fiind esențial pentru speranțele echipei de a se califica la turneul de anul viitor.

„Vreau să începem cantonamentul cu tabula rasa”, a precizat Urban într-o declarație. „Robert Lewandowski va fi căpitanul echipei și va apărea alături de mine la conferința de presă de luni. L-am numit pe Piotr Zielinski vicecăpitan, iar Jan Bednarek va fi al treilea căpitan.”

Următorul meci din preliminariile Cupei Mondiale al polonezilor va fi împotriva Țărilor de Jos, în deplasare, la 4 septembrie, înainte de a primi vizita Finlandei, trei zile mai târziu.

Lewandowski, în vârstă de 37 de ani, a marcat 85 de goluri în 158 de apariții pentru Polonia.

