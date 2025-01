Unde a ajuns să doarmă Roberto Carlos, din cauza divorțului. Avea o avere de 160 de milioane de euro

În plină procedură de divorţ de soţia sa, Mariana Luccon, cu care s-a căsătorit în 2009, fostul fotbalist brazilian Roberto Carlos şi-a stabilit reşedinţa la centrul de antrenament al clubului Real Madrid.

După cum informează Estadio Deportivo, divorţul pare să fie complicat de averea fostului fotbalist, estimată la 160 de milioane de euro.

Potrivit emisiunii „Fiesta”, în una dintre proprietăţile lui Roberto Carlos locuiesc socrii săi, în timp ce soţia sa locuieşte în casa conjugală. Prin urmare, brazilianul şi-a stabilit reşedinţa temporară în Valdebebas.

Roberto Carlos are doi copii cu Mariana Luccon: Manuela, născută în 2010, şi Mariana, născută în 2017.

Într-un interviu acordat jurnalistului Josep Pedrerol, fostul fundaş a recunoscut că are unsprezece copii cu şapte femei diferite. „Astăzi, locuiesc cu Manuela şi am mai mulţi copii în străinătate. Am şapte în Brazilia. Am unul în Mexic, unul în Ungaria, unul care locuieşte în Alicante şi ceilalţi trăiesc în Brazilia”, a mărturisit el.

