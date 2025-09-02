Ce se întâmplă cu Robinho, fostul atacant de la Real Madrid, Manchester City și AC Milan, condamnat la 9 ani de închisoare pentru viol? Judecătorii au luat decizia

Fostul internațional brazilian Robinho va rămâne în spatele gratiilor în Brazilia, unde ispășește o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru viol în grup, după ce luni Curtea Supremă a respins, cu majoritate de voturi, recursul prin care se solicita eliberarea sa.

Fostul atacant al Real Madrid este încarcerat din martie 2024 în închisoarea din Tremembé, la 150 km de Sao Paulo, în sud-estul țării.

El a fost găsit vinovat de violarea în grup a unei tinere albaneze care își sărbătorea împlinirea vârstei de 23 de ani într-un club de noapte din Milano, Italia.

Faptele datează din 2013, perioada în care el juca la AC Milan. Condamnat în 2017, pedeapsa lui a fost confirmată de Curtea de Casație din Italia în ianuarie 2022.

Constituția braziliană nu permite extrădarea cetățenilor săi. Când fostul jucător s-a întors în Brazilia în timpul procesului din Italia în 2017, justiția italiană a cerut ca Robinho să-și ispășească pedeapsa în țara natală. O cerere pe care Curtea Supremă de Justiție (STJ) din Brasilia, capitala țării, a acceptat-o. Robson de Souza, pe numele său real, s-a prezentat atunci autorităților braziliene. Avocații săi au depus mai multe recursuri pentru a încerca să anuleze încarcerarea sa.

Fostul fotbalist și-a susținut întotdeauna nevinovăția, atribuind condamnarea sa „rasismului”. În noiembrie, Curtea Supremă confirmase deja, cu majoritate de voturi, validitatea transferului pedepsei în Brazilia.

Apărarea fostului atacant în vârstă de 41 de ani a susținut că STJ nu a luat în considerare în mod corespunzător un vot divergent privind aplicarea legii privind imigrația între Italia și Brazilia. Această regulă a permis validarea condamnării.

