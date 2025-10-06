Fostul Balon de Aur s-a accidentat iar și ratează meciul cu Bulgaria

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:19
317 citiri
Fostul Balon de Aur s-a accidentat iar și ratează meciul cu Bulgaria
Rodri, câștigătorul Balonului de Aur 2024. Foto: X / @FabrizioRomano

Rodri, mijlocașul spaniol al echipei Manchester City, accidentat duminică în Premier League, nu va putea participa la meciurile de calificare pentru Cupa Mondială 2026 ale Spaniei împotriva Georgiei și Bulgariei în octombrie, a anunțat luni Federația Spaniolă (RFET).

Niciun jucător nu a fost convocat imediat pentru a compensa absența câștigătorului Balonului de Aur 2024, care s-a accidentat la mușchii ischiogambieri la câteva ore după anunțarea lotului Roja selecționat de Luis de la Fuente, în care figura și el.

Rodri, în vârstă de 29 de ani, a făcut parte din echipa Spaniei campioană europeană în 2024, dar, victimă a unei rupturi de ligament încrucișat la genunchiul drept pe 22 septembrie 2024, a ratat aproape întreg sezonul trecut și nu a putut participa la Cupa Mondială a Cluburilor cu City în iulie 2025.

De asemenea, atacantul echipei Celta Vigo, Borja Iglesias, autor a șase goluri în zece meciuri de la începutul campionatului, a fost convocat în lotul Spaniei pentru a compensa absența lui Lamine Yamal, care suferă din nou de dureri la pubis după înfrângerea Barcelonei împotriva PSG miercuri în Liga Campionilor (2-1).

Iglesias, în vârstă de 32 de ani, a fost convocat pentru prima dată în echipa națională în 2022 de Luis Enrique și a jucat primul său meci cu La Roja împotriva Elveției în Liga Națiunilor (înfrângere cu 2-1). Ulterior, el nu a fost selecționat pentru Cupa Mondială din 2022.

El a jucat din nou pentru națională în martie 2023, după preluarea funcției de către De la Fuente.

În cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026, Spania va întâlni Georgia pe 11 octombrie la Elche și Bulgaria, în 14 octombrie la Valladolid.

150.000.000 de euro: Real Madrid e gata de cel mai scump transfer din istorie
150.000.000 de euro: Real Madrid e gata de cel mai scump transfer din istorie
Real Madrid intră într-o nouă eră, după transferul lui Xabi Alonso. Cu excepția înfrângerii cu Atletico, 5-2, el are un start bun de mandat la Madrid. Alonso a transferat, la Madrid,...
Probleme pentru fostul deținător al Balonului de Aur: ”Nu e capabil”
Probleme pentru fostul deținător al Balonului de Aur: ”Nu e capabil”
Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, nu este pregătit să joace trei meciuri pe săptămână, deoarece continuă să depună eforturi pentru a-şi recăpăta forma fizică, a declarat...
#fotbal extern, #Rodri, #Balonul de Aur , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a legat de masina finului Mirel Radoi dupa FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: rasturnare de situatie in privinta evenimentului nemaivazut din SUA

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Coșmar cu repetiție pentru neamțul Zverev în circuitul ATP. Cine l-a eliminat
  2. Accidentare groaznică pentru jucătorul remarcat de Gigi Becali. Riscă să rămână paralizat VIDEO
  3. Gigi Becali a explodat după ce a văzut mașina lui Mirel Rădoi: ”N-ai voie! Charalambous are Kia”
  4. Convocare de urgență la națională: jucătorul de la Rapid, chemat la lot
  5. Șumudică l-a făcut praf, după FCSB - Craiova: „Avea un copil în față, nu ai voie.”
  6. "Nu-mi retrag cuvintele!". Legenda lui Inter a analizat meciurile lui Chivu și a tras concluzia
  7. UEFA a vorbit despre posibila modificare a formatului Ligii Campionilor. Detalii după negocierile cu reprezentanții Superligii BREAKING NEWS
  8. 150.000.000 de euro: Real Madrid e gata de cel mai scump transfer din istorie
  9. Fostul Balon de Aur s-a accidentat iar și ratează meciul cu Bulgaria
  10. „Un jucător de clasă internațională”. Tricolorul care a prins transferul carierei impresionează la noua echipă