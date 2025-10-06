Fostul Balon de Aur s-a accidentat iar și ratează meciul cu Bulgaria

Rodri, mijlocașul spaniol al echipei Manchester City, accidentat duminică în Premier League, nu va putea participa la meciurile de calificare pentru Cupa Mondială 2026 ale Spaniei împotriva Georgiei și Bulgariei în octombrie, a anunțat luni Federația Spaniolă (RFET).

Niciun jucător nu a fost convocat imediat pentru a compensa absența câștigătorului Balonului de Aur 2024, care s-a accidentat la mușchii ischiogambieri la câteva ore după anunțarea lotului Roja selecționat de Luis de la Fuente, în care figura și el.

Rodri, în vârstă de 29 de ani, a făcut parte din echipa Spaniei campioană europeană în 2024, dar, victimă a unei rupturi de ligament încrucișat la genunchiul drept pe 22 septembrie 2024, a ratat aproape întreg sezonul trecut și nu a putut participa la Cupa Mondială a Cluburilor cu City în iulie 2025.

De asemenea, atacantul echipei Celta Vigo, Borja Iglesias, autor a șase goluri în zece meciuri de la începutul campionatului, a fost convocat în lotul Spaniei pentru a compensa absența lui Lamine Yamal, care suferă din nou de dureri la pubis după înfrângerea Barcelonei împotriva PSG miercuri în Liga Campionilor (2-1).

Iglesias, în vârstă de 32 de ani, a fost convocat pentru prima dată în echipa națională în 2022 de Luis Enrique și a jucat primul său meci cu La Roja împotriva Elveției în Liga Națiunilor (înfrângere cu 2-1). Ulterior, el nu a fost selecționat pentru Cupa Mondială din 2022.

El a jucat din nou pentru națională în martie 2023, după preluarea funcției de către De la Fuente.

În cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026, Spania va întâlni Georgia pe 11 octombrie la Elche și Bulgaria, în 14 octombrie la Valladolid.

