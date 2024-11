Promisiunea Balonului de Aur, după ce s-a accidentat grav: „Ăsta este obiectivul meu”

Mijlocaşul spaniol Rodri, mijlocaşul echipei Manchester City şi câştigător al Balonului de Aur, speră să revină pe teren înainte de finalul sezonului, informează BBC.

Rodri a suferit o ruptură la ligamentul încrucişat anterior al genunchiului drept în timpul remizei 2-2 dintre City şi Arsenal în septembrie, o accidentare despre care antrenorul Pep Guardiola a spus că îl va ţine pe tuşă pentru restul sezonului.

City nu a reuşit să câştige niciunul dintre ultimele şase meciuri în toate competiţiile în absenţa lui Rodri, iar internaţionalul spaniol speră să îşi ajute coechipierii înainte de finalul sezonului.

„Obiectivul meu este să revin în acest sezon. Nu renunţ la acest sezon, dar nu vreau să fac nicio greşeală. Obiectivul meu este de şase sau şapte luni”, a declarat Rodri pentru podcastul The Rest Is Football.

„Mă descurc mult mai bine decât am crezut. Mă bucur de odihnă, dacă este posibil să o spun aşa. Sentimentul meu a fost, nu ca o fisură, genunchiul a fost stabil. Am fost încrezător că nu a fost prea rău. Dar acum am o mentalitate pozitivă şi asta este. Prima lună şi jumătate a fost rea în ceea ce priveşte durerea, nu am putut merge, dar acum este mai uşor”, a spus el.

Sezonul Premier League se încheie pe 25 mai, la opt zile după finala Cupei Angliei, pe 17 mai.

Campania internă este urmată de Cupa Mondială a Cluburilor extinsă la 32 de echipe, desfăşurată în Statele Unite, la care participă City şi care se desfăşoară de la 15 iunie până la finala din 13 iulie.

În decurs de câteva luni, Rodri a trecut de câştigarea Euro 2024 cu Spania, la cea a unei accidentări grave şi apoi la câştigarea Balonul de Aur 2024.

„Am trăit cea mai bună şi cea mai rea parte a carierei mele, cu Balonul de Aur şi apoi accidentarea, dar îmi dă oxigen să revin din nou într-un mod bun. Nu pot descrie emoţia [de a-l câştiga]. În generaţia mea noi vedem doar doi tipi câştigând trofeul [Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo]”, a spus el.

Triumful lui Rodri a fost umbrit de decizia Real Madrid de a boicota ceremonia Balonul de Aur de la Paris, o decizie despre care se crede în general că a fost luată din cauza eşecului lui Vinicius Jr de a câştiga premiul cel mare.

„Nu sunt de acord cu asta. În sport şi în viaţă, este important să câştigi. Dar mă gândesc că este important şi cum să ştii să pierzi, şi spun întotdeauna acelaşi lucru - a fost momentul meu, nu am vrut să vorbesc despre alţii. Ei nu au vrut să fie acolo - eu am vrut să fiu cu clubul meu, cu familia mea, cu oamenii care au fost acolo şi m-au aplaudat, iar acesta a fost un moment fantastic”,, a mai spus el.

Guardiola poate trece prin cea mai proastă perioadă din cariera sa de manager, dar Rodri, în vârstă de 28 de ani, este încântat că şeful lui City a semnat recent o prelungire a contractului pe doi ani.

„Pep are dorinţa de a fi mai bun în fiecare zi. El a câştigat mult, nu are nevoie să facă asta. El are această foame de a câştiga din nou, motiv pentru care sunt atât de încântat că a decis să rămână. Te prinde în camera lui şi îţi spune tacticile, este mereu acolo cu şedinţele. El cere de la tine şi dacă cineva nu te împinge în fiecare zi, nu creşti. Este un muncitor incredibil. Bineînţeles că este cel mai bun. Titlurile vorbesc de la sine, dar şi Spania, Germania şi Anglia - el a fost influent peste tot”, a declarat Rodri.

